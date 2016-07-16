Українці не постраждали під час спроби військового перевороту в Туреччині - МЗС

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на свої сторінці у Facebook. «За наявними у Посольстві України в Туреччині та Генеральному консульстві України в Стамбулі даними, постраждалих серед громадян України немає», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїна підтримує владу Туреччини і сподівається на швидке відновлення стабільності – МЗС Також в МЗС повідомляють, що уряд Туреччини надав дозвіл на відновлення авіаперельотів, усі громадяни України, рейси яких було скасовано, будуть відправлені до місця призначення.

«За інформацією турецької сторони, станом на 10 годину ранку ситуація у містах ‪Анкара‬ та ‎Стамбул‬ нормалізована, урядом країни надано дозвіл на відновлення авіаперельотів, усі громадяни України, рейси яких було скасовано, будуть відправлені до місця призначення. Рейси до курортних зон будуть здійснені відповідно до розкладу», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

На даний час більшість організаторів заколоту затримано.

МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до Туреччини до нормалізації ситуації в цій країні.