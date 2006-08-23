Нафта залила одеські пляжі
10:27, 23 серпня 2006Суспільство
905
Збитки - 23 мільйони доларів
23 мільйона доларів збитків зазнав Одеський морський торговельний порт внаслідок розливу нафтопродуктів. Про це повідомив учора начальник державної екологічної інспекції з охорони навколишнього середовища Північно-Західного регіону Чорного моря Павло Буланович.
П’ять днів тому танкер “Прапор Ліберії” розлив у Чорному морі понад 90 тонн мазуту.
За словами Булановича, нафтова пляма досягла міських пляжів.
Тепер німецький власник судна має відшкодувати українській стороні суму збитків, в іншому разі судно заарештують.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter