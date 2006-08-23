Нафта залила одеські пляжі

Збитки - 23 мільйони доларів

23 мільйона доларів збитків зазнав Одеський морський торговельний порт внаслідок розливу нафтопродуктів. Про це повідомив учора начальник державної екологічної інспекції з охорони навколишнього середовища Північно-Західного регіону Чорного моря Павло Буланович. П’ять днів тому танкер “Прапор Ліберії” розлив у Чорному морі понад 90 тонн мазуту. За словами Булановича, нафтова пляма досягла міських пляжів. Тепер німецький власник судна має відшкодувати українській стороні суму збитків, в іншому разі судно заарештують. Радіо "Свобода"

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