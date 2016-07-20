У МВС попередили про готовність у разі потреби застосувати "непопулярні методи" під час "хресної ходи"

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, про це йшлося на міжвідомчій нараді під головуванням заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового.

На нараді вирішили створити координаційну раду для охорони публічної безпеки і порядку під час «хресної ходи». До неї увійдуть представники правоохоронних органів – МВС, поліції, Нацгвардії, СБУ, прокуратури. «Ми не допустимо жодної каплі крові, але, у разі потреби – будемо використовувати і непопулярні методи», – заявив Яровий.

Читайте такожУПЦ КП закликає не застосовувати насильства до учасників "хресної ходи"

У зустрічі взяли участь глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе, очільник Служби безпеки України Василь Грицак, заступник командувача Національної гвардії України Микола Балан, а також представники громадськості та духовенства.