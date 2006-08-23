Погода в Україні до кінця тижня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях, а вдень і в північних місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. На решті території переважно без опадів. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні до 20°, вдень 22-27°, у західних та північних областях 18-23°; у Карпатах вночі 4-9°, вдень 12-17°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 25-26 серпня - мінлива хмарність. Без опадів, лише 26 серпня у західних, північних, вдень місцями і у центральних областях короткочасні дощі, грози, у західній частині місцями сильні дощі. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 12-17°.

27 серпня місцями в Україні, крім південно-східної частини, 28 серпня на Закарпатті, у Карпатах та прикарпатських областях короткочасні дощі, грози, у решту часу переважно без опадів. Температура вночі 11-17°, на півдні до 20°; вдень 21-26°, у південно-східній частині 27-32°.

У Києві та області 24 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°; по області вночі 11-16°, вдень 18-23°.

25-26 серпня – мінлива хмарність. Без опадів, лише 26 серпня короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

27 серпня місцями короткочасний дощ, гроза, 28 серпня переважно без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.