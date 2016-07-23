Сьогодні в Мінську поховають журналіста Шеремета

У суботу, 23 липня, в Мінську відбудеться прощання з Павлом Шереметом. Проведуть в останню путь журналіста в церкві Всіх Святих.

Траурна церемонія розпочнеться об 11:00. Поховають журналіста поруч із батьком на Північному кладовищі о 14:30.

Читайте такожУсі подробиці вбивства Шеремета: версії, свідчення очевидців й реакція суспільства (фото, відео)

З Києва до Мінська на похорон Шеремета вже приїхали друзі, знайомі та колеги, передає ТСН.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 22 липня, труна з тілом Павла Шеремета чартерним рейсом з Києва прибула до Мінська. Тіло журналіста доставили одразу після прощання з ним у Києві.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.

Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Президент України Петро Порошенко попросив допомогу у міжнародних партнерів і обговорив з Посольством США в Україні залучення до слідчої групи експертів ФБР, які мають унікальні методи в дослідженні вибухової техніки.

Незабаром Держдепартамент США заявив, що ФБР підключилася до розслідування вбивства журналіста Шеремета.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вбивця журналіста був не один, це була група осіб, частина якої зафіксована на відео.

Правоохоронці розглядають як основну версію вбивство журналіста Павла Шеремета у зв'язку з його професійною діяльністю.