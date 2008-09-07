В Івано-Франківську відбулося віче «Ні – кремлівському сценарію!»

Сьогодні на Вічевому майдані в Івано-Франківську відбулось віче національно-демократичних сил Прикарпаття «Ні – кремлівському сценарію!», у якому взяли участь близько 3 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, на майдан із партійною символікою прибули представники обласних і міських організацій партії «Наша Україна», ВО «Свобода», Української народної партії, Народного руху України, Конгресу українських націоналістів та інші.

Також на віче були присутні делегації з усіх районів і міст Прикарпаття, голови райдержадміністрацій і мери міст, обраних від вищеназваних політичних сил, народні депутати України Роман ТКАЧ, Микола КРУТЬ, Зиновій ШКУТЯК, голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК, голова обласної держадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК.

Вів віче ді-джей Майдану 2004 року Євген НІЩУК.

Священики різних конфесій поблагословили віче на добру справу.

Голова ОДА М.ПАЛІЙЧУК у своєму виступі на зібранні наголосив, що «Україна перебуває у небезпеці, і нинішні події у Верховній Раді здійснюються за сценарієм Кремля».

«Ми проти антиукраїнських настроїв у Верховній Раді. Ми зробимо все, щоб депутати схаменулися, і була демократична коаліція», - наголосив М.ПАЛІЙЧУК.

За його словами, головне сьогодні для влади - захистити незалежність України.

У свою чергу, голова облради І.ОЛІЙНИК закликав учасників віче «не допустити перерозподілу кордонів Європи» і захистити українського Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Народний депутат З.ШКУТЯК у своєму виступі зауважив, що «невисловлення своєї позиції у Верховній Раді щодо подій у Грузії є зрадою національних інтересів України».

На віче було прийнято резолюцію до всіх небайдужих до долі України.

У документі зазначається, «що ще не пізно створити коаліцію національно-демократичних сил у Верховній Раді і припинити «повінь» політичних зрад». «За кимсь Москва, а за нами - Україна. Тому ми переможемо. Свободу Грузії, яка є свободою і для України!», - наголошується у резолюції віче.

Закінчилося віче виконанням духовного гімну «Боже великий, єдиний».