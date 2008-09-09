Кабмін визначився з пріоритетами в енергетиці та транспорті

Кабінет міністрів України визначився з головними пріоритетами в галузі енергетики та транспорту, які будуть відображені в державному бюджеті на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні в Кабміні.

За її словами, у сфері Міністерства вугільної промисловості будуть витрати, які дозволять не тільки підтримувати галузь, але й нарощувати виробництво.

Прем`єр зазначила, що в галузі енергетики головними пріоритетами будуть нарощування нових потужностей, перш за все в гідроенергетиці, а також у формуванні повного ядерного циклу.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в 2009 році уряд має намір завершити роботу щодо фінансового оздоровлення НАК «Нафтогаз України».

За словами прем`єр-міністра, зусилля уряду також будуть спрямовані на розробки нових концепцій у сфері авіасполучення.

Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету України на 2009 рік прогнозуються на рівні 372,1 млрд. грн. (на 92 млрд. грн. більше, ніж у 2008 році), витрати бюджету й рівень надання кредитів – 400 млрд. грн. (на 99,4 млрд. грн. більше, ніж у 2008 році).