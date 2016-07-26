У Нацполіції запропонували учасникам "хресної ходи" проїхати на автобусах, ті не хочуть (фото)
Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе особисто прибула в село Мила на Житомирській трасі, де наразі перебувають учасники "хресної ходи" УПЦ МП.
Вона запропонувала їм їхати до Києва автобусами, написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Анастасія Магазова.
"Приїжджала Хатія Деканоїдзе. Сказала, що безпека для неї понад усе. Пропонує вірянам проїхати на автобусах, вони проти", - йдеться у повідомленні.
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За словами журналістки, один зі священиків заявив, що поліція захищає учасників гей-парадів, а не православних.
Як повідомляв УНІАН, раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що за маршрутом «хресної ходи» на трасі у Києво-Святошинському районі знайдено дві закладки гранат і димові шашки.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що представники правоохоронних органів заблокували прохід «хресної ходи» Української православної церкви Московського патріархату вулицями Києва.