Вибухівку "для хресної ходи" знайдено і на житомирській трасі, і під Борисполем - поліція

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва щодо результатів перевірки, здійсненої станом на 11:30 у Святошинському районі та у напрямку міста Бориспіль.

Зазначається, що сьогодні близько 6:00 до чергової частини Головного управління столичної поліції надійшло два анонімні повідомлення про те, що маршрутом "хресної ходи", а саме у Святошинському районі та у напрямку міста Бориспіль, закладено вибухівку.

"Під час перевірки вказаних об'єктів правоохоронці виявили декілька небезпечних предметів, зокрема: у напрямку міста Бориспіль виявлено обрізану каністру, в якій службовий собака відчув запах вибухової речовини. Фахівці вилучили з каністри дві гранати Ф-1, два запали до них та РДГ (ручну димову гранату)", - повідомляють правоохоронці.

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Окрім того, у Святошинському районі в напрямку Житомира правоохоронці виявили предмети, зовні схожі на вибухові пристрої.

"Під деревом у траві лежала обрізана пластикова пляшка з двома предметами, ззовні схожими на гранати, запали до них та РДГ", - зазначається у повідомленні.

Усе вилучене направлено на дослідження.

У зв'язку з перевіркою спеціалістами вибухотехнічної служби вказаних місць рух учасників "хресної ходи" на даний час призупинено для запобігання тяжких наслідків.

В свою чергу, як повідомляє Головне управління поліції в Київській області, закладку гранат знайдено було знайдено на житомирській трасі біля села Капітанівка Києво-Святошинського району.

Нагадаємо, раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що за маршрутом "хресної ходи" УПЦ МП у Києво-Святошинському районі Київської області знайдено дві закладки гранат і димові шашки.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що представники правоохоронних органів заблокували прохід "хресної ходи" УПЦ МП вулицями Києва з міркувань безпеки.