Учасники "хресної ходи" УПЦ МП прийшли до Києво-Печерської лаври

Як передає кореспондент УНІАН, там главу УПЦ МП митрополита Онуфрія зустрів намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь).

Після цього вся процесія продовжила ходу безпосередньо на територію монастиря.

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Нагадаємо, на Володимирській гірці у Києві пройшов молебень учасників “хресної ходи”, організованої УПЦ МП. Після молебну віряни пішли «хресною ходою» до Києво-Печерської лаври, де продовжаться заходи УПЦ МП з нагоди Дня Хрещення Київської Русі-України та «1000-ліття давньоруського чернецтва на Святій Горі Афон».