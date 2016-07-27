У Нацполіції розповіли, скільки учасників "хресної ходи" прибули з регіонів до Києва (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

«Зараз - 8,7 тис. осіб. Це ті, хто наразі заїхали до Києва з регіонів і потрапили сюди», - заявила вона.

«Дуже важливо, що вони не пересуваються без поліції, в усіх автобусах сидять наші співробітники. У нас все організовано, і ми працюємо скрізь», - додала Деканоідзе.

«Серйозних правопорушень наразі не зафіксовано», - зазначила очільниця Нацполіції.

За її словами, до охорони правопорядку у центрі столиці залучено 5 тис. правоохоронців.

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Як повідомляв УНІАН, «хресна хода», організована УПЦ МП, стартувала на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях. Напередодні її учасники прибули до Києва. Сьогодні вранці вірян УПЦ МП почали підвозити автобусами до Європейської площі, звідки вони піднімаються на Володимирську гірку, де о 13.00 заплановано молебень.

Після цього учасники «хресної ходи» по вулиці Грушевського пройдуть до Києво-Печерської лаври.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські спецслужби спробують використати «хресну ходу» для дестабілізації ситуації в Україні.