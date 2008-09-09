Щоб контролювати "подвійних громадян", треба зробити запит до Росії

Кабінет міністрів України тримає під контролем ситуацію з подвійним громадянством – українським і російським – в Автономній Республіці Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.

За його словами, уряд зробив запит до відповідних органів Російської Федерації щодо кількості осіб в Криму, які можуть мати подвійне громадянство. Г.НЕМИРЯ зазначив, що відповідний запит був направлений одразу ж після того, як з’явилася перша інформація щодо фактів подвійного громадянства.