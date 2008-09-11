Ющенко і кардинал Гузар підсумували 1020-річчя Хрещення Русі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з главою Української Греко-Католицької Церкви кардиналом Любомиром ГУЗАРОМ підсумки відзначення в Україні 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави подякував особисто кардиналу і всім вірним УГКЦ за участь у присвячених цій даті урочистостях. Особливу подяку В.ЮЩЕНКО висловив щодо заходів, які з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі проводила безпосередньо УГКЦ у своїх єпархіях і громадах.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що спільне відзначення 1020-річчя Хрещення Київської Русі стало важливою подією у контексті єднання українських церков і віруючих. «Усе, що стосується порозуміння між церквами в Україні - справа, яка актуальна і для церкви, і для влади. Дякуємо за позицію, яку ви тримаєте у цьому діалозі. Вона дуже важлива і є хорошим прикладом для всіх», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО та Л.ГУЗАР під час зустрічі обговорили актуальні на даному етапі питання діяльності УГКЦ.

Також порушувалася тема духовної опіки Церквою українців, які зараз перебувають за кордоном.