Ющенко і кардинал Гузар підсумували 1020-річчя Хрещення Русі

21:16, 11 вересня 2008
Суспільство
1434 0

Торкнулися теми українців за кордоном

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з главою Української Греко-Католицької Церкви кардиналом Любомиром ГУЗАРОМ підсумки відзначення в Україні 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави подякував особисто кардиналу і всім вірним УГКЦ за участь у присвячених цій даті урочистостях. Особливу подяку В.ЮЩЕНКО висловив щодо заходів, які з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі проводила безпосередньо УГКЦ у своїх єпархіях і громадах.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що спільне відзначення 1020-річчя Хрещення Київської Русі стало важливою подією у контексті єднання українських церков і віруючих. «Усе, що стосується порозуміння між церквами в Україні - справа, яка актуальна і для церкви, і для влади. Дякуємо за позицію, яку ви тримаєте у цьому діалозі. Вона дуже важлива і є хорошим прикладом для всіх», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО та Л.ГУЗАР під час зустрічі обговорили актуальні на даному етапі питання діяльності УГКЦ.

Також порушувалася тема духовної опіки Церквою українців, які зараз перебувають за кордоном.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter