Вихід України з евробондами на сьогодні є ризикованим
01:12, 16 вересня 2008Суспільство
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Аргументи Петра Порошенка
Вихід України з евробондами на сьогодні є ризикованим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО під час прес-конференції.
За його словами, якщо міністр фінансів України сьогодні знайде інші способи залучення коштів, які матимуть пристойну ставку й не впливатимуть на вартість фінансових інструментів, - українських цінних паперів, що знаходяться на руках інвесторів, це буде кращим варіантом.
«Я роблю своє припущення, що вихід із бондами є ризикованим», - прокоментував П.ПОРОШЕНКО.
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