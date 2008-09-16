Вихід України з евробондами на сьогодні є ризикованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО під час прес-конференції.

За його словами, якщо міністр фінансів України сьогодні знайде інші способи залучення коштів, які матимуть пристойну ставку й не впливатимуть на вартість фінансових інструментів, - українських цінних паперів, що знаходяться на руках інвесторів, це буде кращим варіантом.

«Я роблю своє припущення, що вихід із бондами є ризикованим», - прокоментував П.ПОРОШЕНКО.