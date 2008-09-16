Уряд схвалив проект Держпрограми розвитку України на 2009 рік

Уряд схвалив проект Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2009 рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

Згідно з повідомленням, документ було схвалено на засіданні Кабінету міністрів 13 вересня і 15 вересня буде передано у Верховну Раду разом зі схваленим на цьому ж засіданні проектом Держбюджету на 2009 рік.

За словами міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, позитивні тенденції поточного року заклали надійну базу для забезпечення економічного зростання наступного року.

«Головне завдання програми - визначити основні напрямки та інструментарій економічної політики для вирішення системних проблем», - підкреслив Б.ДАНИЛИШИН.

Серед таких проблем, за словами міністра, структурні деформації в економіці та низький технологічний рівень виробництва, неефективне використання людського потенціалу, висока нерівність у доходах, збереження досить низького рівня життя переважної частини населення, а також численні проблеми інституційного характеру, що істотно стримують реалізацію державної політики та подальший розвиток.

Виходячи з цього, в результаті реалізації Держпрограми планується підвищити якість життя кожної людини, створити сприятливі рамкові умови для підвищення конкурентоспроможності економіки; забезпечити основу для технологічного прориву в індустрії шляхом підвищення технологічного рівня промисловості й підвищення рівня енергозабезпечення економіки, використання нових і відновлювальних джерел енергії.

Також програмою передбачено зняття інфраструктурних обмежень. Зокрема, для цього, в першу чергу, необхідний розвиток сучасних транспортних коридорів, інтеграція в загальноєвропейську інфраструктуру, розвиток залізничного транспорту, морських портів, аеропортів і сучасних засобів зв`язку.

Крім того, Держпрограмою визначено необхідність упровадження принципів державної підтримки аграріїв відповідно до умов СОТ, переорієнтація аграрного виробництва з урахуванням кліматичних змін, нарощування виробництва продукції тваринництва й рослинництва.

Також програма передбачає створення сучасної інноваційної системи, яка передбачає: вдосконалення системи генерації знань, формування цілісної інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій, підвищення ефективності управління інтелектуальною власністю, стимулювання попиту на інновації.

«Реалізація поставлених завдань спрямована на подальшу інтеграцію України в світовий економічний простір з урахуванням членства у СОТ і створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.