Помер один із засновників гурту "Pink Floyd" (фото)
08:06, 16 вересня 2008Суспільство
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Автор багатьох легендарних композицій
|Річард Райт. Фото АР
За оцінками критиків, клавішні партії Річарда Райта є однією з особливих рис музичного стилю рок-гурту. Райт є автором багатьох легендарних композицій "Pink Floyd". У вісімдесят першому Райт на кілька років полишив гурт через проблеми в особистому житті та у відносинах з колегами. Три роки тому Річард Райт взяв участь у концерті "Pink Floyd" у лондонському Гайд-Парку, тоді для благочинного концерту усі учасники рок-гурту воз`єдналися. Смерть Річарда - друга в історії гурту: у дві тисячі шостому, помер перший лідер Pink Floyd - Сід Барретт.
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