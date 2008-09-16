Bentley розніс мотоцикл на шматки: загинула дівчина

У Сімферополі сьогодні вночі сталася аварія за участі трьох автомобілів і мотоцикла, внаслідок якої загинула 25-річна дівчина – водій мотоцикла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державтоінспекції в Криму, ДТП сталося в районі залізничного вокзалу близько 3-ї години ночі.

Мотоцикл «Сузукі» повертав, коли в нього врізався автомобіль Bentley, який рухався назустріч. Удар був такої сили, що мотоцикл розірвало на шматки, зазначили в ДАІ. Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями: Daewoo і Geely.

Дівчина-мотоцикліст зазнала травм, не сумісних з життям. Водія Bentley - 24-річного жителя Сімферополя - госпіталізовано зі струсом головного мозку.

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