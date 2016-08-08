З України до Європи потрапляє контрабандна зброя - ЗМІ

Про це йдеться у розслідуванні британського телеканалу Sky News, оприлюдненому у неділю.

Журналісти зустрілися у Румунії з місцевими торгівцями нелегальною вогнепальною зброєю. Зазначається, що вони знали, що зустрічаються з представниками ЗМІ, але думали, що журналісти хочуть купити в них зброю.

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У багажнику свого автомобіля контрабандисти показали зброю, яку можна придбати, і запевнили, що можуть забезпечити тисячі одиниць зброї і боєприпаси до неї.

"Ми веземо це з України разом із боєприпасами, стільки, скільки потрібно", – розповіли вони Sky News.

За словами контрабандистів, зброя з України потрапляє до Румунії, а потім йде до Західної Європи чи на Близький Схід, але пріоритетний напрямок - Захід Європи.

Торгівці, які зустрілися з журналістами, продають стрілецьку зброю, серед якої автомати АК-47, напівавтоматичні гвинтівки, дробовики, мисливські рушниці, пістолети. Вони сказали, що можуть познайомити з людьми, які торгують важкою зброєю, гранатами, гранатометами й мінами.

Серед зброї також були зразки й сучасного озброєння, наприклад нові снайперські гвинтівки. Одна з них - австрійська військова гвинтівка Steyr у комплекті з сучасним прицілом, вартістю 3000 євро.