На півночі Італії знайшли вбитими двох українок

Двох громадянок України вбито на півночі Італії, повідомляє "Газета.ру".

Тіло 43-річної Наталії Х. було знайдено сьогодні в гаражі біля її будинку в містечку поблизу Бергамо (область Ломбардія).

Через дві години в автомобілі марки Volkswagen також під Бергамо за 30 км від першого місця злочину поліція знайшла тіло 42-річної Алли С.

За підозрою в причетності, щонайменше, до одного з вбивств, правоохоронні органи затримали колишнього чоловіка Наталії Х., італійця за національністю.

Наразі поліція з`ясовує обставини подій і намагається встановити, чи існує зв`язок між ними.