Польоти Мі-8, пересування БТРів та іншої військової техніки: ЗМІ розповіли про активність РФ біля адмінкордону з Кримом

14:48, 10 серпня 2016
Суспільство
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Поблизу адміністративного кордону з анексованим Кримом спостерігається висока активність російських військових.

УНИАН

Про це з посиланням на ДПСУ повідомляють "Крим.Реалії".

"Поблизу адмінкордону зберігається висока активність Збройних сил Російської Федерації. У чотирьох випадках прикордонники спостерігали польоти вертольотів Мі-8 і неодноразово фіксували пересування військової техніки поблизу російських позицій", – наголошується у повідомленні.

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Громадська ініціатива "Крим SOS" повідомила, що на пропускний пункт "Чонгар" вранці в середу заїхали один БТР і супроводжуюча його машина. 

На сайті Кримської митниці, підконтрольної Росії, зазначають, що всі три пункти пропуску через адміністративний кордон працюють у штатному режимі, з "мінімальною завантаженістю".

Раніше у Держприкордонслужбі заявили, що на кордоні з окупованим Кримом запрацювали всі три пункти пропуску.

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