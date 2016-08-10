Польоти Мі-8, пересування БТРів та іншої військової техніки: ЗМІ розповіли про активність РФ біля адмінкордону з Кримом

Про це з посиланням на ДПСУ повідомляють "Крим.Реалії".

"Поблизу адмінкордону зберігається висока активність Збройних сил Російської Федерації. У чотирьох випадках прикордонники спостерігали польоти вертольотів Мі-8 і неодноразово фіксували пересування військової техніки поблизу російських позицій", – наголошується у повідомленні.

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Громадська ініціатива "Крим SOS" повідомила, що на пропускний пункт "Чонгар" вранці в середу заїхали один БТР і супроводжуюча його машина.

На сайті Кримської митниці, підконтрольної Росії, зазначають, що всі три пункти пропуску через адміністративний кордон працюють у штатному режимі, з "мінімальною завантаженістю".

Раніше у Держприкордонслужбі заявили, що на кордоні з окупованим Кримом запрацювали всі три пункти пропуску.