В Одеській області згоріло 200 тонн сіна

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в області, 9 серпня о 7:29 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що за межами села Шабо зайнялося складське приміщення з сіном.

До місця події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи 16-й і 45-й Державних пожежно-рятувальних частин, військової частини, дислокованої в селі Біленьке, і місцева пожежна команда Шабо. Підвіз води здійснювався пристосованою сільськогосподарською технікою.

Читайте такожНа Київщині згоріла ферма, загинуло 110 тварин

О 9:43 пожежа була локалізована, о 14:56 - повністю ліквідована.

В результаті пожежі вогнем знищено дах складського приміщення та 200 тонн сіна на загальній площі 800 квадратних метрів. Врятовані розташовані поруч сховища сіна і соломи врожаю 2016 року обсягом близько 150 тонн.

Зазначається, що причиною виникнення пожежі може бути самозаймання сіна.

До ліквідації пожежі від оперативно-рятувальної служби цивільного захисту залучалось 2 одиниці основної пожежної техніки та 15 чоловік особового складу, а також 4 одиниці техніки інших підрозділів служб взаємодії.