Україна та Грузія наразі не готові до вступу в НАТО – дипломат США

Україна та Грузія наразі не готові до вступу в НАТО.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив на слуханнях у сенаті Конгресу США заступник державного секретаря з політичних справ Вільям БЕРНС.

"На цьому етапі ми не говоримо про членство (у НАТО України та Грузії), - сказав він. - Ніхто з нас не вважає, що Грузія та Україна готові сьогодні до членства".

Водночас дипломат наголосив, що адміністрація США планує домагатися включення колишніх радянських республік у План дій щодо вступу до НАТО (ПДЧ). В.БЕРНС звернув увагу на те, що ця програма - це не "запрошення і не обіцянка" забезпечити членство України та Грузії в Північноатлантичному альянсі.

Заступник держсекретаря визнав, що деякі європейські партнери США, зокрема, Франція та Німеччина, заперечують готовність Києва та Тбілісі приєднатися до ПДЧ.

Питання про надання Україні та Грузії ПДЧ планується розглянути в грудні міністрами закордонних справ країн-членів НАТО. Проте, як зазначив В.БЕРНС, передбачити, яким будуть результати цього засідання, зараз неможливо.