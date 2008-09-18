На ПФТС впали акції "Райффайзен Банку Аваль" та "Стиролу"

Фондова біржа ПФТС тимчасово припинила торги акціями “Райффайзен Банк Аваль” і “Стиролу” у зв`язку з ціновою нестабільністю, повідомляє сайт біржі.

Як повідомляє ПФТС, зниження ціни останньої угоди порівняно з ціною останньої угоди попередньої торгової сесії за акціями “Райффайзен Банк Аваль” становило 10,40%, за акціями «Стиролу» - 12,28%.

Торги було припинено об 11.45.

Відповідно до критерію, затвердженого біржовою радою ПФТС, «ціновою нестабільністю» вважається зменшення ціни угоди порівняно з ціною останньої угоди попередньої торгової сесії більш ніж на 10%.