"Тойота" зіткнулася з бусом: 10 постраждалих
14:11, 18 вересня 2008Суспільство
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ДТП на Київщині
На Київщині внаслідок аварії мікроавтобуса постраждало 10 осіб
Київ. 18 вересня. УНІАН. На Київщині внаслідок аварії пасажирського мікроавтобуса постраждало 10 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора на 24-му кілометрі автошляху Бориспіль-Дніпропетровськ водій автомобіля "Тойота" виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся з мікроавтобусом "Daimler Chrysler". Травмовано водія та сімох пасажирів мікроавтобуса, а також двох пасажирів "Тойоти".
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