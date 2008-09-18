"Тойота" зіткнулася з бусом: 10 постраждалих

На Київщині внаслідок аварії мікроавтобуса постраждало 10 осіб

Київ. 18 вересня. УНІАН. На Київщині внаслідок аварії пасажирського мікроавтобуса постраждало 10 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора на 24-му кілометрі автошляху Бориспіль-Дніпропетровськ водій автомобіля "Тойота" виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся з мікроавтобусом "Daimler Chrysler". Травмовано водія та сімох пасажирів мікроавтобуса, а також двох пасажирів "Тойоти".