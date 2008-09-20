Міністр економіки хвалиться небаченим рівнем експорту

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН заявляє, що за липень 2008 року, вперше за роки економічного зростання України, обсяги експорту товарів збільшилися до 7,7 млрд. дол. США. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

“За липень, вперше за роки економічного зростання України, обсяги експорту товарів збільшилися до 7,7 млрд. дол. США, а темпи приросту до відповідного періоду 2007 року перевищили темпи приросту імпорту майже на 10,4 відсоткових пункти та досягли 80%”, - наголосив Б.ДАНИЛИШИН.

За підсумками січня-липня, зростання обсягів експорту товарів становило 46,6% (січень-червень - 40,7%). Це було забезпечено збільшенням вартісних обсягів продукції металургійної промисловості - на 53,5% у цілому за січень-липень (на 47% за січень-червень), машинобудівної промисловості - на 44,2% (на 44,1%), агропромислового комплексу - на 45,1% (на 31,1%), мінеральних продуктів - на 68,7% (на 56,8%) та хімічної промисловості - на 31,7% (на 28,7%).

Визначальними факторами цьогорічного економічного зростання є високий рівень внутрішнього інвестиційного та споживчого попиту. Але, свій позитивний вплив на динаміку, перш за все, експортоорієнтованих галузей економіки має і сприятлива зовнішня кон’юнктура світових ринків, зазначили в Мінекономіки.

Так, зростання світових цін на чорні метали у січні-серпні в середньому за 8 регіонами світу становить понад 69%, середні ціни на сільськогосподарську продукцію на світових ринках, за інформацією Світового банку, зросли на 40-60%.

Також, наголосив міністр економіки, у цьому році продовжується тенденція збільшення попиту на машинобудівну продукцію, продовольчі товари та сировину для їх виробництва. Як результат - вже третій місяць поспіль триває тенденція прискорення кумулятивних темпів зростання експорту товарів.

Зростання імпорту товарів за підсумками січня-липня становить 57,5% (на 55,3% у січні-червні).

Основними чинниками зростання імпорту в цьому році виступає постійно зростаючий споживчий попит населення, збільшення ціни на світових ринках енергоносіїв, продовольства та металу, а також зростання інвестицій в оновлення основних фондів та енергозберігаючі технології.

Найбільше зросли поставки імпорту продукції машинобудування – на 58,6% (на 59,4%), мінеральних продуктів – на 55,3% (на 51%) та хімічної промисловості - на 45,3% (на 44,7% відповідно).

Позитивним моментом у розвитку зовнішньої торгівлі у липні залишалося збереження незначного від’ємного сальдо торгівлі товарами (1,15 млрд. дол. США проти 1,02 млрд. дол. США у червні та 1,4 млрд. дол. США у травні). При цьому у липні зростання експорту товарів до країн Європи становило 94% (60,1% у червні), в той час, як до країн СНД - 54,8% (40,9%), що свідчить про посилення диференціації ринків збуту українських товарів.