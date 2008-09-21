80 тисяч вінничан побачили мегашоу «Карміна Бурана»

20 вересня на площі Василя Стуса до Дня Вінниці відбулося шоу «Карміна Бурана», що зібрало 80 тисяч глядачів.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Василя Стуса була встановлена 22-метрова сцена у три яруси. Мегашоу світла та вогню розпочалось о 21:30. Вистава, була поставлена на музику німецького композитора Карла Орфа, звучання древньої латини та староєвропейських мов зачарували вінничан та гостей міста. У перервах між мучними номерами, а їх було 25, глядачі аплодували і вигукували: «браво!».

На сцені одночасно були поєднані піротехнічні фонтани та проекційні технології. У спектаклі брали участь 168 артистів: камерний хор «Вінниця» та київський хор «Хрещатик», академічно-симфонічний оркестр Львівської філармонії, Львівський театр «Воскресіння», балетна трупа «Сузір`я Аніко», у ролі італійського диригента - Карло ТЕНАН.

Вінниця - друге місто після Києва, в якому під відкритим небом люди могли побачити та почути оперу.

По завершенню дійства на вінничан чекав святковий феєрверк.