В Азовському морі потонула «Романтика»: врятовані троє

На Запоріжжі, поблизу міста Бердянськ, в Азовському морі працівниками комунальної водолазно-рятувальної служби були врятовані троє туристів, які на човні «Романтика» перекинулися на відстані близько 500 метрів від берега та почали тонути.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.