В Азовському морі потонула «Романтика»: врятовані троє

14:57, 21 вересня 2008
Суспільство
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Перекинулися за 500 метрів від берега

На Запоріжжі, поблизу міста Бердянськ, в Азовському морі працівниками комунальної водолазно-рятувальної служби були врятовані троє туристів, які на човні «Романтика» перекинулися на відстані близько 500 метрів від берега та почали тонути.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

 

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