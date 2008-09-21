В Азовському морі потонула «Романтика»: врятовані троє
14:57, 21 вересня 2008Суспільство
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Перекинулися за 500 метрів від берега
На Запоріжжі, поблизу міста Бердянськ, в Азовському морі працівниками комунальної водолазно-рятувальної служби були врятовані троє туристів, які на човні «Романтика» перекинулися на відстані близько 500 метрів від берега та почали тонути.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
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