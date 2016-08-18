На Донеччині автобус з керівництвом "Правого сектора" потрапив у ДТП, весь екіпаж знаходиться в лікарні

Про це у Facebook повідомив голова Центрального штабу ВОД "Правий сектор" Василь Лабайчук в Facebook.

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"Спочатку ми думали не писати про це нічого, але чутки, що зростають, примушують це зробити. Близько тижня члени Проводу і деякі члени Центрального Штабу знаходилися разом, здійснюючи об'їзд осередків організації. Під кінець заїхали на базу бойових підрозділів ДУК ПС на передовій. Сьогодні, виїхавши далі, бус, у якому знаходився екіпаж, потрапив в аварію", - йдеться в повідомленні.

За його словами, весь екіпаж знаходиться в лікарні з травмами різної тяжкості. Їх життю нічого не загрожує.

Лабайчук також зазначив, що поки в організації немає причин вважати, що це була спланована акція проти керівництва ПС, однак і говорити, що це чиста випадковість - вони також не можуть.