З початку року зафіксовано 18 нападів на листонош

З початку цього року зафіксовано 18 нападів на листонош “Укрпошти”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, нині у штаті “Укрпошти” – понад 46 тисяч листонош, 90% з яких - жінки.

Торік було скоєно 19 нападів на листонош. У 2005 та 2006 роках внаслідок злочинних посягань загинуло 5 листонош.

Минулого тижня у Волинській області було скоєно напад на листоношу і викрадено її сумку, у якій знаходилося понад 8 тисяч гривень готівкою та пенсійні відомості. Листоноша потрапила до лікарні.

Як зазначається у повідомленні, при цьому зарплата у листоноші - 688 грн.