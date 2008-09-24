З 1 жовтня зросте абонплата за «брехунець»

З 1 жовтня абонентна плата за користування основною радіоточкою для населення становитиме на місяць 6 грн. (з ПДВ) замість 1,50 грн.

Про це сказано в повідомленні ВАТ «Укртелеком», опублікованому в газеті «Хрещатик» (№177).

Згідно з повідомленням, абонентна плата за користування радіоточкою для юридичних осіб становитиме 9 грн. (з ПДВ) замість 1,50-2,50 грн. на місяць.

У компанії відзначають, що існуючі тарифи на користування основною радіоточкою покривають лише незначну частину витрат на надання такої послуги. «Для збереження можливості мільйонам абонентів і надалі користуватися послугами проводового радіомовлення компанія для зниження збитків змушена переглянути тарифи», - сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - єдиний оператор в Україні, який надає послуги проводового радіомовлення з усієї території країни.