В Одесі суд продовжив арешт фігурантам у справі "2 травня"

Як передає кореспондент УНІАН, захист п'ятьох фігурантів, які утримуються в СІЗО, просив суд пом'якшити запобіжний захід.

Однак колегія суддів визнала за потрібне продовжити перебування під вартою Євгена Мефедова, Максима Сакаувова, Сергія Долженкова, Сергія Корчинського, Владислава Романюка терміном на 60 діб – до 24 жовтня.

Наступне засідання суду відбудеться 1 вересня.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому було розташоване наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

В даний час в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачених, із яких п'ятеро утримуються під вартою (зокрема двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.