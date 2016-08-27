В Одесі склали присягу майбутні офіцери морської піхоти

Як передає кореспондент УНІАН, на вірність українському народові присягнули курсанти-першокурсники Військової академії.

Новобранців тепло привітав командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко. Він подякував кожному з курсантів вищого військового навчального закладу за свідомий вибір захищати Україну.

Воронченко вручив курсантам-морпіхам прапор Військово-морських сил України і прапор Української морської піхоти, побажав їм успіхів у навчанні, а також бути справжніми патріотами рідної землі.

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Віце-адмірал висловив вдячність командуванню та професорсько-викладацькому складу Військової академії за підтримку, яку вони надали в 2014 році та продовжують надавати військовим морякам - командуванню, викладачам та курсантам Академії ВМС ім. Нахімова (які навесні 2014 року залишилися на боці справжніх патріотів, передислокувавшись до Одеси – УНІАН), яка в подальшому стала факультетом ВМС Національного університету «Одеська морська академія».

«Військова академія Одеси є справжньою кузнею кадрів для Збройних сил України, багато хто з випускників якої гідно захищають незалежність і територіальну цілісність України під час антитерористичної операції», - сказав Воронченко.