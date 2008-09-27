Україну кличуть у донори Всесвітньої продовольчої програми

З 27 до 30 вересня делегація Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) відвідає Україну з метою залучення її до лав своїх постачальників і донорів.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, делегацію очолить заступник виконавчого директора ВПП Джон ПАУЕЛЛ.

Делегація ВПП планує зустрітися з представниками уряду України з тим, щоб обговорити можливість участі країни в зміцненні глобальної продовольчої безпеки шляхом збільшення поставок на міжнародні ринки її зерна. Мова, зокрема, піде про включення України до списку країн, де ВПП здійснює закупівлі сільськогосподарської продукції для надання продовольчої допомоги бідним країнам. У 2007 році ВПП закупила в Україні всього 405 тонн продовольства, загальною вартістю 1,8 млн. дол.

«Необхідно підкреслити, що для України це можливість відкрити нове вимірювання її історичного партнерства з ООН і приєднатися до кола донорів ВПП», - заявив Координатор системи ООН в Україні Френсис О‘ДОННЕЛЛ. Він висловив надію, що українська влада продемонструє свою прихильність боротьбі з голодом і відгукнеться на заклик ВПП, зокрема, сприяти населенню Ефіопії.

Днями ВПП закликала донорів виділити 460 млн. доларів для допомоги жителям Ефіопії, постраждалим від засух, повеней і високих цін на продовольство.

Крім того, недавно ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) звернула увагу на те, що цього року в Україні буде зібрано багатий урожай зернових. При цьому експерти ФАО підкреслили, що ця держава володіє величезним невикористаним сільськогосподарським потенціалом. Вони заявили, що покладають на Україну великі надії в боротьбі з продовольчою кризою в світі. Стрімке зростання цін на продукти харчування в світі призвело до того, що в 2008 році в Україні були значно збільшені масштаби посівів сільськогосподарської продукції.

У березні цього року ФАО і Європейський банк реконструкції та розвитку обговорювали перспективи розвитку сільського господарства в пострадянських державах на конференції в Лондоні. Йшлося про необхідність реалізації невикористаного потенціалу сільськогосподарського сектора держав Східної Європи та СНД, перш за все таких країн як Казахстан, Росія й Україна. Сьогодні експерти ФАО зазначають, що ці обговорення вже приносять свої плоди й сподіваються, що міжнародне співтовариство зможе розраховувати на надлишки зернових у Росії та Україні. При цьому наголошується, що українські та російські фермери можуть отримати вигоду з продовольчої кризи в світі.

За даними ФАО, в країнах СНД останніми роками з виробництва було виведено близько 23 мільйонів гектарів орних земель. Експерти вважають, що, щонайменше, 13 мільйонів гектарів із них можна використовувати для вирощування сільськогосподарської продукції без будь-яких серйозних екологічних втрат.