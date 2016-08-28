У Києві вшановують пам'ять загиблих під Іловайськом

Як передає кореспондент УНІАН, там зібралися бійці АТО та родичі загиблих бійців. Загалом близько 100 осіб вшанували пам'ять загиблих під пісню "Пливе кача", яка стала символом скорботи за загиблими на Майдані Незалежності та під час війни на Донбасі.

Читайте такожЛуценко анонсував завершення військової експертизи щодо Іловайської трагедіїЗі сцени виступають родичі загиблих, наголошуючи на подвигах бійців на війні. Зокрема, мати одного із загиблих наголосила, що вона не може вибачити ті злочини, які вчинив "братський" народ. "Я сина війні віддавати не повинна", - сказала вона і додала, що проклинає війну.

Також виступив колишній командир батальйону "Донбас", народний депутат Семен Семенченко.

Дехто з родичів тримає білі кульки з написами "Пам'ятаємо" та іменами бійців.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 зникли безвісти

Парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінює загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко 26 серпня заявив, що причина Іловайської трагедії - вторгнення російських військ та неузгодженість, хаотичність і недостатня компетентність при плануванні операції виходу з оточення.