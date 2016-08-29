Міносвіти призначило виконуючого обов'язки ректора НАУ

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки - керівник апарату МОН Роман Греба на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні зранку представив колективу Національного авіаційного університету України нового в.о. ректора - Іванову Тамару Вікторівну. Наголосив на тому, що колектив НАУ має сконцентруватися на питаннях підготовки студентів і розвитку науки», - зазначив заступник міністра.

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При цьому, за словами Греби, оцінку дій керівництва щодо використання майна вишу мають дати правоохоронні органи.

«Ці питання не повинні бути основними в діяльності НАУ, перешкоджаючи розвитку вищого навчального закладу. Час відійти від війни за майно і перейти до спільної битви за освіту і науку. Авіаційна галузь має величезний потенціал та потребує досвідчених фахівців і нових наукових розробок», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня під час отримання хабара затримано т.в.о. ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка. Правоохоронці встановили, що посадовець через посередника-адвоката вимагав 170 тис. євро від професора. У таку суму чиновник оцінив підписання наказу про призначення науковця на посаду в університеті. Т.в.о ректора та адвоката було затримано у робочих кабінетах після отримання частини хабара у розмірі 100 тис. євро.

У той же день Міністерство освіти і науки звільнило Харченка від виконання обов’язків ректора НАУ.