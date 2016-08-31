СБУ запевняє, що розслідує діяльність скандального екс-продюсера "Інтера" Столярової

Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, СБУ висловлює вдячність міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за "нагадування змісту прямих обов’язків СБУ, чим ми постійно, наполегливо та професійно займаємося щодня".

"Однак принагідно хотілося би нагадати шановному очільнику МВС деякі положення законодавства України. МВС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що, окрім іншого, забезпечують охорону прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави. Тому, якщо викладені обставини були відомі МВС України значно раніше, прямий обов’язок пана Авакова, діючи в межах та у спосіб, передбачений законом (Facebook до цього не має жодного відношення), своєчасно спрямувати та скоординувати діяльність підрозділів Національної поліції на виконання вимог статей 2 та 214 Кримінально-процесуального кодексу України щодо захисту суспільства та держави від протиправних правопорушень шляхом ініціювання проведення відповідного розслідування", - зазначила Гітлянська.

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Речник запевнила, що наведені обставини для СБУ не є новиною.

"Впродовж 2016 року у межах кримінального впровадження досліджуються діяння громадянки "С" як на території, непідконтрольній українській державі, так і на іншій території України. На цей час здійснюється лінгвістично-психологічне дослідження телевізійних сюжетів, відеоматеріалів та інших джерел інформації з її виступами та коментарями", - додала вона.

"За наявності достатніх даних щодо обґрунтованої підозри громадянки "С" органом досудового розслідування СБУ будуть прийняті відповідні процесуальні рішення", - резюмувала Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року розгорівся скандал, пов'язаний з тим, що в прямому ефірі випуску новин телеканалу "Інтер" 21 лютого Столярова зневажливо і нецензурно висловилася в той момент, коли журналісти брали інтерв'ю у родичів загиблих Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності.

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24 лютого Гітлянська повідомила, що колишнього креативного продюсера підсумкової програми новин "Подробности недели" на телеканалі "Інтер" Столярову видворили з України і заборонили їй в'їзд в Україну терміном на 5 років.

Нещодавно в інтернеті було викладено листування Столярової з кремлівським пропагандистом Леонідом Муравйовим, де йшлося про погодження сюжетів на користь сепаратистів, виконання політичних замовлень Кремля.

Сьогодні, 31 серпня, Аваков звернувся до СБУ з проханням відреагувати на "антидержавну позицію телеканалу "Інтер".