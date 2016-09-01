Україна отримала 2,5 мільйони доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

За її словами, впродовж 5 днів вакцину буде доставлено до регіонів, далі місцева влада розподілить їх між лікарнями.

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"Ця партія доставлена в Україну минулого тижня на запит МОЗ у рамках угоди з міжнародними організаціями щодо закупівлі ліків. ЮНІСЕФ вже придбав для України багато вакцин. До кінця вересня усі вакцини, замовлені у 2015 році, будуть стовідсотково доставлені у країну", - запевнила Супрун.

Вона поінформувала, що дана вакцина ліцензована в Україні і має прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я (тобто відповідає допустимим стандартам якості, безпеки та ефективності – УНІАН).

"Вакцина канадського походження, вироблена у Болгарії. Ми маємо на складах МОЗ. Готуємо наказ про розподілення регіонам. Постачання вакцин БЦЖ створить умови для реалізації повноцінної рутинної імунізації терміном на 6 місяців. У вересні ми будемо замовляти міжнародним організаціям вакцини на 2016 рік. Ми співпрацюватимемо з ООН та ЮНІСЕФ і у подальшому щодо закупівель вакцин та ліків", - сказала очільниця МОЗ.

Посилаючись на дані ВОЗ, Супрун заявила, що Україна має найнижчий рівень імунізації у Європі та один із найнижчих у світі.

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"Досі не закрита кампанія проти поліомієліту, цього місяця було два випадки правця у дітей. Я звертаюсь до батьків та медиків не зволікати з вакцинацією. Україні критично важливо підняти рівень вакцинації до європейського рівня", - наголосила Супрун.

Як повідомляв УНІАН, Супрун раніше наголошувала, що в Україні цього року вакциновано проти туберкульозу лише 11,5% дітей. За її словами, у МОЗ підготували листи до президента і секретаря РНБО з вимогою провести засідання з питань імунопрофілактики як важливої складової політики національної безпеки.