Мінінформполітики просить СБУ та ГПУ відреагувати на обшук окупантами в домі сімферопольської журналістки

Так вона прокоментувала обшук в будинку журналістки інтернет-порталу Crimean Tatars Ельмаз Абдувелієвої, повідомила прес-служба Міністерства інформаційної політики.

"Витіснивши ряд медіа з Криму разом з десятками журналістів, що не готові працювати на замовлення окупанта, репресивна влада вдалася до тиску тих кримських журналістів, хто залишився відданим професії. Серед них Заір Акадиров, Микола Семена та інші. Обшук в будинку Ельмаз Абдувелієвої – доказ того, що бути журналістом в Криму – ризик", - наголосила Джапарова.

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Нагадаємо, близько 9:00 2 вересня озброєні російські силовики увірвалися до будинку громадянки України, журналістки Ельмаз Абдувелієвої, не пред’явивши жодних документів і не пояснивши причин обшуку. У зв’язку з цим Міністерство інформаційної політики звернулося із листом до СБУ та Генеральної прокуратури з проханням вжити відповідних заходів щодо факту порушення прав громадянки України Ельмаз Абдувелієвої.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Джеміль Темішев заявив, що російські силовики прийшли з обшуком в окупованому Сімферополі не до журналістки Абдувелієвої, а до її батьків, і відкинув політичне підґрунтя інциденту. При цьому він відмовився уточнювати подробиці справи, через яку силовики приходили з обшуком у будинок до Абдувелієвих.

Портал Crimean Tatars розпочав роботу в Криму з початку серпня. Це портал про культуру, традиції, мову, історію кримських татар.

З 1 квітня 2015 року на півострові були закриті кримськотатарські ЗМІ медіа-холдингу ATR – телеканали ATR і "Lale", радіо "Мейдан". Цей крок засудили США, Європейський Союз, ОБСЄ, Amnesty International, назвавши його переслідуванням кримських татар на півострові.

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Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, зокрема у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з виданням "Крим.Реалії" (проект української служби "Радіо Свобода"). Проти автора Радіо Свобода Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності РФ.

Після окупації Криму Росією з півострова змушені були виїхати не менш 10 кримських ЗМІ, не згодних із політикою призначеної Кремлем "влади".