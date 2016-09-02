В Одесі двох митників викрили у "недбалості", що коштувала державі 30 мільйонів

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, слідчі прокуратури наприкінці минулого тижня повідомили про підозру у службовій недбалості двом співробітникам Одеської митниці (ч.2 ст.367 КК України).

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Встановлено, що на початку 2016 року митники, працюючи з електронними деклараціями підприємства, не перевірили їх правильність і випустили у вільний обіг вантаж (тютюнову неферментовану сировину), що призвело до неправомірного застосування преференції зі сплати акцизного податку.

У відомстві відзначили, що через недбалість цих співробітників митниці підприємство не перерахувало до бюджету понад 30 мільйонів гривень обов'язкових платежів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.