Після штурму забудови на Святошино "Азов" заблокував офіс "Київміськбуду" (фоторепортаж, відео)

Про це цивільний корпус "Азов" повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

За словами "азовців", вони принесли речі, якими вчора били активістів.

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Наразі заблоковано всі входи до будівлі.

У свою чергу журналістка Анна Недогибченко на своїй сторінці у Facebook пише, що представники "Азову" не пускають на роботу співробітників і підривають димові шашки, спостерігається бійка.

Нагадаємо, 8 вересня активісти "Азову" штурмували забудову на Святошино, є постраждалі.