Після штурму забудови на Святошино "Азов" заблокував офіс "Київміськбуду" (фоторепортаж, відео)
09:51, 09 вересня 2016Суспільство
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9 вересня представники "Азову" заблокували "Київміськбуд" та не пускають працівників компанії на робочі місця.
Про це цивільний корпус "Азов" повідомив на своїй сторінці у соцмережі.
За словами "азовців", вони принесли речі, якими вчора били активістів.
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Наразі заблоковано всі входи до будівлі.
У свою чергу журналістка Анна Недогибченко на своїй сторінці у Facebook пише, що представники "Азову" не пускають на роботу співробітників і підривають димові шашки, спостерігається бійка.
Нагадаємо, 8 вересня активісти "Азову" штурмували забудову на Святошино, є постраждалі.
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