В Україні планують створити поліцейську академію - Деканоідзе

Про це заявила керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе в ході виступу на запуску курсів підвищення кваліфікації диспетчерів служби «102», передає «Громадське».

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«Ми зараз дуже тісно працюємо з нашими партнерами з канадцями і з американцями, для того щоб створити реальну кон'юнктуру для створення поліцейської академії... Наші партнери готові нам допомагати в обладнанні і технічній допомозі. Сподіваюся, скоро у нас буде і розуміння, і підтримка для створення єдиного підготовчого центру – Національної поліцейської академії», — сказала вона.

Деканоідзе повідомила, що на даний момент Нацполіцією створена унікальна система підбору та перепідготовки кадрів, зокрема патрульних, дільничних і слідчих.