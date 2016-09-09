Делегація ООН отримала безперешкодний доступ до приміщень СБУ в усіх областях

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, голова делегації ООН Малкольм Еванс на підсумковій нараді за результатами візиту в Україну відзначив суттєвий прогрес, який відбувся в нашій державі з моменту попереднього візиту делегації у травні цього року.

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Він особливо наголосив на високому рівні взаємодії зі Службою безпеки України.

За його словами, делегація отримала безперешкодний і негайний доступ до усіх приміщень СБУ в різних регіонах країни, а також ознайомилася з документацією щодо роботи з особами, з якими проводяться процесуальні дії.

Співробітники СБУ передали главі делегації ООН оновлений інформаційний матеріал, який містить списки українських громадян, яких незаконно утримують представники так званих “ДНР” та ”ЛНР”, і які вважаються зниклими безвісти. Також були передані свідчення звільнених людей, які піддавались тортурам та насильно утримувалися на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Доступ до неконтрольованих українською владою територій, підкреслив Еванс, залишається проблемою. Зокрема, підкреслив він, у делегації ООН виникли труднощі з вивченням стану утримання позбавлених волі осіб на цих територіях.

За результатами зустрічі сторони досягли домовленостей щодо подальшої співпраці, додали в прес-центрі.