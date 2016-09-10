Смертельна ДТП у Києві: Луценко наполягатиме на відновленні слідства стосовно сина донецького бізнесмена

Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

"Після вивчення формальних причин закриття справи Генпрокурор буде наполягати на відновленні слідства. Винні у покриванні мажора будуть притягненні до відповідальності. Справедливість буде відновлена", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Прокуратура Києва закрила кримінальне провадження стосовно Толстошеєва.

Читайте такожАваков про ситуацію з миколаївськими мажорами: "у мене всередині все бурлило від обурення"За даними прокуратури, стан, в якому підозрюваний перебував у момент ДТП, характеризується як судомний припадок. Результати експертиз підтвердили, що в момент ДТП Толстошеєв не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

9 січня цього року у Києві позашляховик Толстошеєва Mercedes врізався в кіоск на Лівобережній, в результаті чого загинула жінка.