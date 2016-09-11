У Дніпрі після 15-річної перерви відкрився легендарний фестиваль "Джаз на Дніпрі" (фото)
Генеральний прокурор України Юрій Луценко вражений заходами, організованими в Дніпрі до Дня міста.
Зокрема, його вразив міжнародний фестиваль «Джаз на Дніпрі». Його відродили після 15-річної перерви. Фестиваль розпочався 10 вересня і буде проходити протягом 2 днів.
На дніпровській сцені виступлять музиканти з 8 країн світу, в тому числі легендарний Ренді Брекер, володар премії Grammy, що працював з Дженіс Джоплін і Стіві Уандером.
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«Джаз на Дніпрі» Євген Гендін, Сайрус Честнат, Дмитро Ярош, Джамала і тисячі щасливих дніпровців. Браво, Борис Філатов!», - написав він у Facebook.
Відродження фестивалю стало можливим завдяки програмі міського голови Дніпра Бориса Філатова «Культурна столиця».
«Я щасливий, що ми відроджуємо славу нашого міста. Не тільки як індустріального, але і як культурного центру країни. Це знакова подія», – сказав Борис Філатов під час фестивалю.
Він також зазначив, що легендарна музична подія відбудеться в Дніпрі і в наступному році.
Хедлайнером першого фестивального дня стала переможниця «Євробачення-2016» Джамала. На дніпровській сцені вона виконала свої пісні на двох мовах – українською та кримськотатарською.