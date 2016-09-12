Затримання чоловіка у дворі АП з $30 тисячами: прокуратура розповіла подробиці

"Наприкінці серпня поточного року зловмисник запропонував одному з суддів м. Києва, п’ятирічний строк повноважень якого закінчився, за грошову винагороду в розмірі 30 тис. доларів США отримати позитивну рекомендацію ВККСУ та позитивне рішення Верховної Ради України щодо обрання на посаду судді безстроково, та окремо за винагороду в розмірі 500 доларів США за прискорення отримання позитивного висновку спецперевірки, яка проводиться Службою безпеки України", - повідомляє прес-служба прокуратури Київської області

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Як зазначається, після отримання вказаних коштів правопорушника затримано правоохоронними органами за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії, проводиться обшук за місцем проживання затриманої особи.

Досудове розслідування триває.