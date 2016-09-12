Затримання чоловіка у дворі АП з $30 тисячами: прокуратура розповіла подробиці
Сьогодні, 12 вересня, біля Адміністрації Президента України працівники прокуратури зі співробітниками СБУ затримали чоловіка, який за 30 тисяч доларів США пообіцяв судді продовжити термін його повноважень.
"Наприкінці серпня поточного року зловмисник запропонував одному з суддів м. Києва, п’ятирічний строк повноважень якого закінчився, за грошову винагороду в розмірі 30 тис. доларів США отримати позитивну рекомендацію ВККСУ та позитивне рішення Верховної Ради України щодо обрання на посаду судді безстроково, та окремо за винагороду в розмірі 500 доларів США за прискорення отримання позитивного висновку спецперевірки, яка проводиться Службою безпеки України", - повідомляє прес-служба прокуратури Київської області
Читайте такожСправа про хабарництво у Київській ОДА: Дружина Мельничука заявила в поліцію про його зникнення
Як зазначається, після отримання вказаних коштів правопорушника затримано правоохоронними органами за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.
На даний час тривають невідкладні слідчі дії, проводиться обшук за місцем проживання затриманої особи.
Досудове розслідування триває.