На Київщині розслідують викрадення підприємцем у суборендаря врожаю на 2 мільйони

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, встановлено, що підприємець у Сквирському районі користувався на підставі договорів оренди земельними ділянками сільськогосподарського призначення площею близько 140 гектарів.

У 2014 році вказаний орендар передав земельні ділянки площею більш як 88 гектарів іншому громадянину у суборенду.

Читайте такожВ Харкові заарештували чоловіка, який на мопеді грабував перехожихУ подальшому орендар самовільно без належних підстав зібрав урожай із вказаних земельних ділянок.

За фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.186 (грабіж, вчинений в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 13 років із конфіскацією майна.