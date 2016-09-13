Порошенко у Дніпрі вручив сертифікати на квартири 24 військовим Держспецслужби транспорту (фото)

Як повідомляє прес-служба президента, церемонія відбулась під час робочої поїздки Порошенка до Дніпропетровської області.

За словами Порошенка, важливим є питання вартості будівництва квартир для військових. Так, у 2013-2014 роках ціна будівництва одного квадратного метра житла коштувала 14-22 тисяч гривень. Нещодавно були здані квартири, ціна квадратного метра яких становила 7,4 тисячі – 8,8 тисячі гривень.

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«Це є приклади ефективного використання кожної копійки державних коштів, які сьогодні Україна виділяє на сектор оборони та безпеки», - наголосив глава держави.

Він подякував воїнам ДССТ, членам родин, які забезпечили бойовий дух солдат. Порошенко також подякував дітям військових, які "виховуються у атмосфері українського патріотизму, які люблять Україну і є поколінням справжніх патріотів". Президент подякував військовослужбовцям за патріотизм та професіоналізм.

За його словами, об'єднані українці здатні перемогти будь-якого ворога, зупинити агресію Росії, яка підступно напала на Україну, анексувала Крим та вторглась на територію на сході держави.

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Після офіційної церемоніїа до своєї нової квартири запросив президент майор Сергій Пожар.

Житло у будинку отримали 24 родини військовослужбовців 26-го об’єднаного загону ДССТ. 20 військовослужбовців - учасники АТО. Будинок побудований протягом 2015-2016 років. У ньому є одно-, дво- та трикімнатні квартири. Загальна кошторисна вартість об’єкта становить 15,63 мільйона гривень.