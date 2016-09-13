У Львові відбулася акція проти Тимошенко та "Інтера" (фото)

За словами одного з організаторів, основна мета пікету - привернути увагу громадськості та розповісти людям, хто ж насправді підтримує телеканал "Інтер", передає Львівський портал.

Читайте такожРозслідування пожежі на "Інтері": у поліції розповіли про негласні слідчі дії

"Акція виникла спонтанно, коли почули, що наша Юлія Володимирівна захищає спиною телеканал "Інтер". В принципі одна з причин, чому почалася війна, - це телеканал "Інтер". Я не скажу, що це 100% його вина, але свої 5 копійок він туди дав. Я хочу, щоб люди пам'ятали, з чого все починалося. Я не критикую нікого з наших політиків, але якщо нічого не зміниться , то може бути четвертий майдан", – сказав він.

Учасники провели флешмоб-виставу про лисичку Юлю та котика Цимбала (Михайло Цимбалюк), однак ця акція тривала не довго, оскільки представники організації партії "Батьківщина" порвали плакати та розігнали учасників.

Крім того, на знак протесту активісти облили офіс ВО "Батьківщина" речовиною, схожою на кров, закликаючи "тимошенківців" зійшти з цієї кривавої дороги".

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у будівлі компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє програми "Новини", "Подробиці", "Подробиці тижня" для телеканалу "Інтер", на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу. Активісти вимагали припинити роботу каналу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.