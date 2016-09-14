Під посольство Німеччини в Києві вийшли родичі полонених бійців ЗСУ (фотогалерея)
15:28, 14 вересня 2016Суспільство
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У Києві біля будівлі посольства Німеччини проходить акція родичів українських військових, які потрапили в полон до озброєних сепаратистів. Мітингувальники намагаються привернути увагу світової спільноти до проблеми визволення своїх рідних.
Родичі полонених українських військових прийшли під будівлю посольства ФРН / REUTERS
Як повідомляє Reuters, мітингувальники влаштували акцію напередодні візиту німецьких і французьких міністрів закордонних справ.
На думку учасників акції, Німеччина, як країна-учасниця «нормандського формату», може посприяти у вирішенні цього питання. Вони підписали звернення, після чого мають намір продовжити акцію біля посольства Франції і зустрітися з віце-спікером парламенту Іриною Геращенко.
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Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні очікується візит в Україну міністрів закордонних справ Франції та Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і Жана-Марка Еро.
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