Під посольство Німеччини в Києві вийшли родичі полонених бійців ЗСУ (фотогалерея)

Як повідомляє Reuters, мітингувальники влаштували акцію напередодні візиту німецьких і французьких міністрів закордонних справ.

На думку учасників акції, Німеччина, як країна-учасниця «нормандського формату», може посприяти у вирішенні цього питання. Вони підписали звернення, після чого мають намір продовжити акцію біля посольства Франції і зустрітися з віце-спікером парламенту Іриною Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні очікується візит в Україну міністрів закордонних справ Франції та Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і Жана-Марка Еро.



