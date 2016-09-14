У Румунії українські дослідники завершили зйомки фільму про святого Паїсія Величковського

Як повідомляють організатори науково-дослідної експедиції БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон" знімальна група побувала в трьох монастирях, де преподобний Паїсій Величковський був ігуменом, – Драгомирні, Секулі і Нямці.

"У фільм увійдуть унікальні об'єкти – облачння, яке носив преподобний Паїсій, його рукописи і деякий пам'ятки, що свідчать про його зв'язки з Україною. Ігумен Нямецького монастиря отець Венедикт розповів, що після блаженної кончини преподобного Паїсія, ігуменами обителі були його учні, теж родом з України. Зараз ці монастирі, як і в часи преподобного Паїсія, духовні центри для румунського народу, і навіть у наші дні в них існують духовні школи нашого земляка. Так, пам'ять про українського святого залишилася не лише на Афоні, але і в Молдовлахії (нині Румунія), а українці ще довгий час тут несли його слово і навчання, зберігши його до наших днів", - повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон".

Як повідомлялося раніше, в червні цього року на Афоні, неподалік від монастиря Пантократор, групою дослідників БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» була знайдена келія XVII століття, де прийняв чернецтво відомий українець преподобний Паїсій Величковський. Перший етап зйомок документального фільму про преподобного Паїсія Величковського проходив на Афоні в монастирях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а також в Іллінському скиту.

Як повідомили дослідники Афону, фільм про святого і про його роль в історії світового Православ'я вийде вже наприкінці осені. Преподобний Паїсій Величковський - уродженець Полтави, православний старець, аскет, святий, служіння якого проходило в Україні, на Афоні та в Молдові. Преподобний Паїсій відомий також як перекладач праць святих отців з грецької мови, зокрема він перевів на церковно-слов'янську мову «Добротолюбіє» - улюблене духовне читання ченців і мирян.